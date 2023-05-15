Президент Палестини закликав ООН призупинити членство Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас закликав міжнародне співтовариство призупинити членство Ізраїлю в ООН за перешкоджання виконанню резолюцій ООН та міжнародного права, передає УНН.
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Аббас виступив на заході ООН, присвяченому 75-м роковинам Накби, або також відомою як Палестинська катастрофа, яка відзначається 15 травня на згадку про вигнання сотень тисяч палестинців з їхніх будинків та земель у 1948 році після заснування Ізраїлю.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію 30 листопада 2022 року, яка закликає до відзначення 75-річчя Накби.
"Сьогодні ми офіційно вимагаємо, відповідно до міжнародного права та міжнародних резолюцій, забезпечити дотримання Ізраїлем цих резолюцій або призупинити членство Ізраїлю в ООН", - сказав Аббас.
Палестинський лідер додав, що з 1947 року ООН ухвалила сотні резолюцій, які визнають права палестинського народу, але досі жодна резолюція не була реалізована.
Він звинуватив США і Велику Британію в "мовчанні" щодо агресій, що продовжуються, і відмові притягти Ізраїль до відповідальності за окупацію палестинської землі і будівництво незаконних поселень.
"Велика Британія і Сполучені Штати безпосередньо несуть політичну та етичну відповідальність безпосередньо за Накбу палестинського народу, тому що вони брали участь у тому, щоб зробити наш народ жертвою, коли вони вирішили створити і насадити ще одну освіту на нашій історичній батьківщині для своїх власних колоніальних цілей", - сказав Аббас.
"Ці країни хотіли позбутися своїх євреїв і отримати вигоду з їхньої присутності в Палестині".
Він також закликав міжнародне співтовариство взяти на себе відповідальність щодо захисту палестинського народу.
"Ми зазнаємо насильства щодня. Ми скаржимося щодня. Ми закликаємо вас щодня, будь ласка, захистіть нас. Чому ви не захищаєте нас? Хіба ж ми не люди? Тварини?".
Голова ООН із політичних питань Розмарі Ді Карло закликала Ізраїль припинити окупацію.
"Ми хочемо, щоб незалежна Держава Палестина жила пліч-о-пліч з Ізраїлем в умовах миру та безпеки, а Єрусалим був би столицею обох держав", - сказала вона.