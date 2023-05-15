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Президент Палестины призвал ООН приостановить членство Израиля

Президент Палестины призвал ООН приостановить членство Израиля

Киев • УНН

 • 991730 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество приостановить членство Израиля в ООН за препятствование выполнению резолюций ООН и международного права, передает УНН.

Детали

Аббас выступил на мероприятии ООН, посвященном 75-й годовщине Накбы, или также известной как Палестинская катастрофа, которая отмечается 15 мая в память об изгнании сотен тысяч палестинцев из их домов и земель в 1948 году после основания Израиля.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 30 ноября 2022 года, призывающую к празднованию 75-летия Накбы.

"Сегодня мы официально требуем, в соответствии с международным правом и международными резолюциями, обеспечить соблюдение Израилем этих резолюций или приостановить членство Израиля в ООН", — сказал Аббас.

Палестинский лидер добавил, что с 1947 года ООН приняла сотни резолюций, признающих права палестинского народа, но до сих пор ни одна резолюция не была реализована.

Он обвинил США и Великобританию в "молчании" в отношении продолжающихся агрессий и отказе привлечь Израиль к ответственности за оккупацию палестинской земли и строительство незаконных поселений.

"Великобритания и Соединённые Штаты непосредственно несут политическую и этическую ответственность непосредственно за Накбу палестинского народа, потому что они участвовали в том, чтобы сделать наш народ жертвой, когда они решили создать и насадить ещё одно образование на нашей исторической родине для своих собственных колониальных целей", — сказал Аббас.

"Эти страны хотели избавиться от своих евреев и извлечь выгоду из их присутствия в Палестине".

Он также призвал международное сообщество взять на себя ответственность по защите палестинского народа.

"Мы подвергаемся насилию каждый день. Мы жалуемся каждый день. Мы призываем вас каждый день, пожалуйста, защитите нас. Почему вы не защищаете нас? Разве мы не люди? Животные?".

Глава ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала Израиль прекратить оккупацию.

"Мы хотим, чтобы независимое Государство Палестина жило бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности, а Иерусалим был бы столицей обоих государств", — сказала она.

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