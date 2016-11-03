Президент оголосив конкурс на посади голів дев’яти райдержадміністрацій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на посади голів дев’яти районних державних адміністрацій. Про це йдеться в розпорядженні Президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
У Сумській області оголошено конкурс на посаду голови Глухівської районної державної адміністрації.
У Херсонській області оголосили конкурс на посаду голів восьми райдержадміністраціях: Бериславської, Високопільської, Голопристанської, Горностаївської, Іванівської, Новотроїцької, Цюрупинської, Чаплинської РДА.
Як зазначається, документи приймаються до 18:00 18 листопада 2016 року.
Конкурс проводиться о 10:00 25 листопада 2016 року за адресою: м.Київ, вул. Прорізна, 15.