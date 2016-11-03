Президент объявил конкурс на должности глав девяти райгосадминистраций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на должности глав девяти районных государственных администраций. Об этом говорится в распоряжении Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В Сумской области объявлен конкурс на должность главы Глуховской райгосадминистрации.
В Херсонской области объявили конкурс на должность глав восьми райгосадминистраций: Бериславской, Высокопольской, Голопристанской, Горностаевской, Ивановской, Новотроицкой, Цюрупинской, Чаплынской РГА.
Как отмечается, документы принимаются до 18:00 18 ноября 2016 г.
Конкурс проводится в 10:00 25 ноября 2016 г. по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 15.