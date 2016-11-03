Президент объявил конкурс на должности глав девяти райгосадминистраций

В Сумской области объявлен конкурс на должность главы Глуховской райгосадминистрации.

В Херсонской области объявили конкурс на должность глав восьми райгосадминистраций: Бериславской, Высокопольской, Голопристанской, Горностаевской, Ивановской, Новотроицкой, Цюрупинской, Чаплынской РГА.

Как отмечается, документы принимаются до 18:00 18 ноября 2016 г.

Конкурс проводится в 10:00 25 ноября 2016 г. по адресу: г. Киев, ул. Прорезная, 15.