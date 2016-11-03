Президент не розуміє навіщо військовим на фронті заповнювати е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що не розуміє нащо військовослужбовцям, які перебувають на фроті, з 1 січня необхідно заповнювати е-декларації. Про це він повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
"Не розумію, чому військовослужбовці, які зі зброєю в руках боронять державу, з 1 січня мають заповнювати електронні декларації. У них є чим займатися", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко прокоментував подані е-декларації і заявив, що не треба боротися з багатими, треба боротися зі злочинцями, які незаконно нажили собі статки.