Президент не понимает зачем военным на фронте заполнять е-декларации

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не понимает зачем военнослужащим, находящимся на фронте, с 1 января необходимо заполнять е-декларации. Об этом он сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.