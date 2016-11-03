Президент не понимает зачем военным на фронте заполнять е-декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не понимает зачем военнослужащим, находящимся на фронте, с 1 января необходимо заполнять е-декларации. Об этом он сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Не понимаю, почему военнослужащие, которые с оружием в руках защищают государство, с 1 января должны заполнять электронные декларации. У них есть чем заниматься", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал представленные е-декларации и заявил, что не надо бороться с богатыми, надо бороться с преступниками, которые незаконно нажили себе состояние.