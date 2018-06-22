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Президент наполягає на запровадженні податку на виведений капітал

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Верховна Рада має ухвалити пакет законів щодо економічної свободи, у тому числі, питання стосовно податку на виведений капітал. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час представлення нового голови Донецької ОДА Олександра Куця на Донеччині, передає УНН.

"Пакет законодавчих актів економічної свободи, які роблять неможливим тиск силовиків на бізнес. Врешті-решт, мають розглянути питання податку на виведений капітал, замість податку на прибуток, стимулювати інвестиції", - сказав він.

При цьому Глава держави звернув увагу на те, щоб ці зміни не нашкодили бюджету, а також дали зрозуміти бізнесу, що він буде почуватися безпечно і комфортно.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше не виключила, що податок на виведений капітал планують запровадити з 1 січня 2019 року. 

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