Президент наполягає на запровадженні податку на виведений капітал

"Пакет законодавчих актів економічної свободи, які роблять неможливим тиск силовиків на бізнес. Врешті-решт, мають розглянути питання податку на виведений капітал, замість податку на прибуток, стимулювати інвестиції", - сказав він.

При цьому Глава держави звернув увагу на те, щоб ці зміни не нашкодили бюджету, а також дали зрозуміти бізнесу, що він буде почуватися безпечно і комфортно.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше не виключила, що податок на виведений капітал планують запровадити з 1 січня 2019 року.