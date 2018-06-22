Президент настаивает на введении налога на выведен капитал
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Верховная Рада должна принять пакет законов по экономической свободы, в том числе, вопросы по налогу на выведен капитал. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время представления нового председателя Донецкой ОГА Александра Куця в Донецкой области, передает УНН.
"Пакет законодательных актов экономической свободы, которые делают невозможным давление силовиков на бизнес. В конце концов, должны рассмотреть вопрос налога на выведен капитал, вместо налога на прибыль, стимулировать инвестиции", - сказал он.
При этом Глава государства обратил внимание на то, чтобы эти изменения не навредили бюджета, а также дали понять бизнеса, он будет чувствовать себя безопасно и комфортно.
Напомним, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее не исключила, что налог на выведен капитал планируют ввести с 1 января 2019 года.