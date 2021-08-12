Президент Молдови заявила про готовність до відновлення врегулювання в Придністров'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент Молдови Майя Санду обговорила із заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, який прибув до Кишинева з візитом, експорт молдавської сільгосппродукції на російський ринок, новий контракт на поставку газу, а також врегулювання ситуації у Придністров’ї. Про це в середу, 11 серпня, повідомили в адміністрації глави молдавської держави, передає УНН.
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Майя Санду підтвердила “твердий намір” Молдови відновити врегулювання конфлікту “виключно мирними, політико-дипломатичними засобами” в рамках існуючих переговорних майданчиків при дотриманні суверенітету і територіальної цілісності республіки.
Козак: Рішення придністровського питання — внутрішня справа Молдови
Дмитро Козак в свою чергу підкреслив, що рішення придністровського питання — внутрішня справа Молдови. “Росія готова посприяти, щоб сторони домовилися. Ми не готові висувати власні умови врегулювання”, — вказав він.
Козак в свою чергу зазначив за підсумками зустрічі, що Кишинів і Москва погодили зняття бар’єрів у взаємній торгівлі. “Домовилися про співпрацю з питань взаємної торгівлі, про безмитну торгівлю, про зняття тих обмежень, які виникли для російських експортерів”, — вказав він.
За словами Козака, Москва у відповідь готова до поставок молдавської сільгосппродукції на російський ринок.
Санду: Хочу продовжити заходи щодо зближення жителів обох берегів Дністра
Майя Санду в кінці 2020 року в інтерв’ю DW говорила, що для Молдови “громадяни Придністров’я — це громадяни нашої країни, і ми повинні упевнитися, що їх права дотримуються”. При цьому молдавський президент вказувала, що “хоче продовжити заходи щодо зближення людей з обох берегів Дністра”.
Дмитро Козак з 2018 року є спецпредставником президента РФ з розвитку торгово-економічних відносин з Республікою Молдова.
Нагадаємо
Напередодні Козак повідомив, на яких умовах можлива зустріч молдавського і російського президентів Майї Санду і Володимира Путіна.