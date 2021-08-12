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Козак розповів, коли може відбутися зустріч Путіна і Санду

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак повідомив, на яких умовах можлива зустріч молдавського і російського президентів Майї Санду і Володимира Путіна. Про це він розповів журналістам 11 серпня після зустрічі з Санду, передає УНН.

Деталі

Російський чиновник повідомив, що обговорив з Майєю Санду Придністров’є, утилізацію боєприпасів, співпрацю з питань взаємної торгівлі, безмитну торгівлю, зняття існуючих обмежень і газову проблему.

Цитата

Відповідаючи на питання журналістів, чи обговорював він з Санду організацію її зустрічі з Путіним, Козак відповів: “Якщо ми досягнемо згоди з цих питань, то зустріч президентів обов’язково відбудеться”.

Він підкреслив, що Росія готова допомогти Молдові, “але на взаємовигідній основі, не на шкоду національним інтересам РФ”. “Є величезні можливості для досягнення таких домовленостей. Я сьогодні це побачив, виходячи з діалогу з президентом Молдови”, — сказав Козак.

Нагадаємо

На початку 2021 року, ще тоді новообрана президентка Молдови Майя Санду казала, що сподівається на встановлення “добрих відносин” між Республікою і Росією.

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