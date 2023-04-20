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Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві

Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві

Київ • УНН

 • 553265 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві та пообіцяв обмежити військову інформацію. Про це пише Reuters, передає УНН

Цитата

"Тепер ми збираємося захистити інформацію від ВМС і Міністерства оборони, тому що ми є об’єктом шпигунства з боку Пентагону", — сказав Лопес Обрадор на своїй щоденній прес-конференції.

Деталі

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом після витоку інформації в американських ЗМІ, і заявив, що почне засекречувати інформацію збройних сил для захисту національної безпеки.

Лопес Обрадор також називав витік даних розвідки США "образливим, владним втручанням, яке не можна прийняти ні за яких обставин".

Представник Пентагону заявив, що Міністерство оборони США має "міцне партнерство у сфері оборони" з армією та флотом Мексики, і що організації вирішують спільні виклики, "поважаючи суверенітет один одного та відповідні програми зовнішньої політики".

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