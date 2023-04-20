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Президент Мексики обвинил Пентагон в шпионаже

Президент Мексики обвинил Пентагон в шпионаже

Киев • УНН

 • 553263 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Мексики обвинил Пентагон в шпионаже и пообещал ограничить военную информацию. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Цитата

"Теперь мы собираемся защитить информацию от ВМС и Министерства обороны, потому что мы являемся объектом шпионажа со стороны Пентагона", — сказал Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции.

Детали

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством после утечки информации в американских СМИ, и заявил, что начнет засекречивать информацию вооруженных сил для защиты национальной безопасности.

Лопес Обрадор также называл утечку данных разведки США "оскорбительным, властным вмешательством, которое нельзя принять ни при каких обстоятельствах".

Представитель Пентагона заявил, что Министерство обороны США имеет "прочное партнерство в сфере обороны" с армией и флотом Мексики, и что организации решают общие вызовы, "уважая суверенитет друг друга и соответствующие программы внешней политики".

Напомним

В Мексике неизвестные лица открыли стрельбу в общественном бассейне: семь человек погибли.

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