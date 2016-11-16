Президент Мексики: влада буде співпрацювати з новою адміністрацією США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Мексиканська влада будуть співпрацювати з новою адміністрацією США, керуючись прагматичними міркуваннями, і не відмовляться від захисту інтересів співвітчизників у цій країні. Про це заявив глава латиноамериканської держави Енріке Пенья Ньєто, виступаючи на закритті форуму представників ділового співтовариства в місті Пуебла, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Нам доведеться працювати дуже прагматично, щоб домогтися того, що корисно і зручно для Мексики і всієї Північної Америки” — зазначив Пенья Ньєто.
Також він підкреслив, що Мексика “завжди буде захищати базові принципи, які не виступають предметом переговорів, такі, як суверенітет країни, національні інтереси і захист співвітчизників”.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір щодо будівництва стіну уздовж кордону з Мексикою.