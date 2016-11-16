Президент Мексики: власть будет сотрудничать с новой администрацией США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Мексиканские власти будут сотрудничать с новой администрацией США, руководствуясь прагматическими соображениями, и не откажутся от защиты интересов соотечественников в этой стране. Об этом заявил глава латиноамериканского государства Энрике Пенья Ньето, выступая на закрытии форума представителей делового сообщества в городе Пуэбла, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Нам придется работать очень прагматично, чтобы добиться того, что полезно и удобно для Мексики и всей Северной Америки", - отметил Пенья Ньето.
Также он подчеркнул, что Мексика "всегда будет защищать базовые принципы, которые не выступают предметом переговоров, такие, как суверенитет страны, национальные интересы и защита соотечественников".
Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о строительстве стену вдоль границы с Мексикой .