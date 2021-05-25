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The Guardian

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Президент Латвії відреагував на заміну прапора Білорусі в інсталяції до хокейного ЧС у Ризі

Київ • УНН

 • 17795 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Адекватною політичною реакцією і сигналом про те, що Латвія не визнає правлячий режим в Білорусі, у вівторок назвав президент республіки Егілс Левітс інцидент із заміною державного прапора Білорусі під час чемпіонату світу з хокею, який проходить у Ризі, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал TV3.

Президент Латвії відреагував на заміну прапора Білорусі в інсталяції до хокейного ЧС у Ризі

Деталі

“Заміна прапора Білорусі — адекватна політична реакція і сигнал, що ми не визнаємо правлячий режим в сусідній державі”, — сказав глава держави в ефірі місцевого телеканалу ТV3.

Рішення Білорусі видворити з країни всіх латвійських дипломатів, за словами Левітса, стало реакцією на послідовні дії Латвії після того, як Білорусь зробила “безпрецедентне порушення міжнародного права, що представляє загрозу для міжнародного авіасполучення”. Цей інцидент торкнувся і Латвії, оскільки в екстрено посадженому в Мінську 23 травня літаку ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни — Вільнюс, також перебували двоє громадян республіки.

Президент Латвії підкреслив, що Латвія після цього просила від ЄС реакції на ситуацію, і Єврорада домовилася про санкції щодо Білорусі. “Ми захищаємо міжнародне право і безпеку міжнародної авіації”, — зазначив Левітс.

Контекст

Глава МЗС Білорусі 24 травня повідомив, що Мінськ висилає посла Латвії Ейнарс Семаніса і співробітників посольства через інцидент з білоруським державним прапором в Ризі. Прапор, вивішений біля одного з готелів в центрі Риги, де проживають національні збірні, які беруть участь в чемпіонаті світу з хокею, був замінений на біло-червоно-білий прапор. Як повідомили ЗМІ, це власноруч зробили глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс і мер Риги Мартіньш Стакіс.

У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії заявило, що викликав тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб проінформувати про ідентичні дії і про видворення дипломатів цієї країни до моменту нормалізації відносин. У свою чергу Федерація хокею Білорусі повідомила, що направила ноту на адресу президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, оргкомітету ЧС з хокею в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіки в Ризі.

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