Президент Латвии отреагировал на замену флага Беларуси в инсталляции к хоккейному ЧМ в Риге

Детали

“Замена флага Беларуси — адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве”, — сказал глава государства в эфире местного телеканала ТV3.

Решение Беларуси выдворить из страны всех латвийских дипломатов, по словам Левитса, стало реакцией на последовательные действия Латвии после того, как Беларусь совершила “беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения”. Этот инцидент затронул и Латвию, поскольку в экстренно посаженном в Минске 23 мая самолете ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, также находились двое граждан республики.

Президент Латвии подчеркнул, что Латвия после этого просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении Беларуси. “Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации”, — отметил Левитс.

Контекст

Глава МИД Беларуси 24 мая сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают национальные сборные, участвующие в чемпионате мира по хоккею, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщили СМИ, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на действия Беларуси МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений. В свою очередь Федерация хоккея Беларуси сообщила, что направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитет ЧМ по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.