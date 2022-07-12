Президент Латвії підтримав обов'язкову військову службу для всіх громадян, незалежно від статі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Латвії, можливо, доведеться збільшити витрати на оборону та запровадити обов’язкову військову службу для своїх громадян незалежно від статі, щоб стримувати будь-які можливі ризики безпеці, що виникають з боку Росії, заявив Reuters президент Егілс Левітс, передає УНН.
Деталі
Латвія планує поступово підвищити свій оборонний бюджет до 2,5% валового внутрішнього продукту до 2025 року з приблизно 2% зараз, оскільки це посилює безпеку після того, як її сусід Росія направила війська в Україну наприкінці лютого.
Президент заявив у понеділок, що існуючі плани витрат охоплюють будівництво більшої кількості військових баз для розміщення більшої кількості військ від союзників по НАТО.
Тим часом міністр оборони країни Артіс Пабрікс також підняв перспективу відновлення обов’язкової військової служби, від якої відмовилися в середині 2000-х років.
Левітс запропонував, щоб це стосувалося всіх громадян незалежно від статі.
Нагадаємо
Латвійський банк через мобільний додаток відкриє рахунки українським біженцям