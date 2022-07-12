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Президент Латвии поддержал обязательную военную службу для всех граждан, независимо от пола

Президент Латвии поддержал обязательную военную службу для всех граждан, независимо от пола

Киев • УНН

 • 152178 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Латвии, возможно, придется увеличить расходы на оборону и ввести обязательную военную службу для своих граждан независимо от пола, чтобы сдерживать любые возможные риски безопасности, возникающие со стороны России, заявил Reuters президент Эгилс Левитс. УНН.

Подробности

Латвия планирует постепенно повысить свой оборонный бюджет до 2,5% валового внутреннего продукта к 2025 году с примерно 2% сейчас, поскольку это усиливает безопасность после того, как ее сосед Россия направила войска в Украину в конце февраля.

Президент заявил в понедельник, что существующие планы расходов охватывают строительство большего количества военных баз для размещения большего количества войск от союзников по НАТО.

Тем временем министр обороны страны Артис Пабрикс также поднял перспективу возобновления обязательной военной службы, от которой отказались в середине 2000-х годов.

Левитс предложил, чтобы это касалось всех граждан независимо от пола.

Напомним

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