Президент країни, в якій є війна не має права думати про поразку – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що президент країни, де йде війна, не має правда думати про поразку. Про це сьогодні Глава держави сказав, виступаючи в Національному університеті "Острозька академія" на Рівненщині, передає УНН.
“За 2,5 роки в мене не було жодної хвилини, ні коли наші війська виходили з-під Дебальцевого, ні коли я був в Краматорську через годину після обстрілу..., коли б я не вірив у перемогу”, — зазначив Президент.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що на сьогодні підтримують вступ України до НАТО 59% українців.