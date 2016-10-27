Президент страны, в которой есть война не имеет права думать о поражении - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент страны, где идет война, не имеет права думать о поражении. Об этом сегодня Глава государства сказал, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает УНН.
"За 2,5 года у меня не было ни минуты, ни когда наши войска выходили из-под Дебальцево, ни когда я был в Краматорске через час после обстрела ..., если бы я не верил в победу", - отметил Президент.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на сегодня поддерживают вступление Украины в НАТО 59% украинцев.