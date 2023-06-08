Президент Ірану наступного тижня відвідає три країни Латинської Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент Ірану Ебрагім Раїсі відвідає Кубу, Нікарагуа та Венесуелу наступного тижня, повідомило державне інформаційне агентство Ірану IRNA, додавши, що майбутній тур був викликаний запрошеннями від президентів кожної з латиноамериканських країн, повідомляє УНН.
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Агентство IRNA повідомило, що під час візиту Раїсі між Іраном та трьома країнами будуть підписані документи про розширення двосторонньої співпраці, в яких будуть порушені економічні, політичні та наукові питання, але без подальших подробиць.
Агентство повідомило, що Раїсі покине Тегеран 11 червня.
Тур по трьох країнах дозволить Раїсі зустрітися віч-на-віч з трьома регіональними союзниками, кожен з яких очолює ліві уряди, звинувачені критиками в порушенні прав людини.
Іран та Венесуела є членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).
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