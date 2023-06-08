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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Президент Ірану наступного тижня відвідає три країни Латинської Америки

Київ • УНН

 • 306181 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент Ірану Ебрагім Раїсі відвідає Кубу, Нікарагуа та Венесуелу наступного тижня, повідомило державне інформаційне агентство Ірану IRNA, додавши, що майбутній тур був викликаний запрошеннями від президентів кожної з латиноамериканських країн, повідомляє УНН.

Президент Ірану наступного тижня відвідає три країни Латинської Америки

Деталі

Агентство IRNA повідомило, що під час візиту Раїсі між Іраном та трьома країнами будуть підписані документи про розширення двосторонньої співпраці, в яких будуть порушені економічні, політичні та наукові питання, але без подальших подробиць.

Агентство повідомило, що Раїсі покине Тегеран 11 червня.

Тур по трьох країнах дозволить Раїсі зустрітися віч-на-віч з трьома регіональними союзниками, кожен з яких очолює ліві уряди, звинувачені критиками в порушенні прав людини.

Іран та Венесуела є членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

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