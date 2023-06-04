Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти на 1 мільйон барелів на добу, а решта країн ОПЕК+ продовжить попередні скорочення до 2024 року

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Оголошення Саудівської Аравії про скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу, яке розпочнеться у липні, відбулося після зустрічі альянсу у штаб-квартирі ОПЕК у Відні. Інші виробники ОПЕК+ домовилися продовжити раніше введене скорочення видобутку до кінця 2024 року.

"Це великий день для нас, тому що якість угоди безпрецедентна", - заявив на пресконференції міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман, додавши, що нові виробничі цілі "набагато прозоріші і набагато справедливіші".

На питання про те, як довго може тривати скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії, бін Салман сказав: "Чому ви відмовляєте мені право тримати людей у напрузі? Це привілей".

Доповнення

Саудівська Аравія, домінуючий виробник у нафтовому картелі ОПЕК, була одним із кількох членів, які погодилися на несподіване скорочення видобутку на 1,16 млн барелів на добу у квітні. Частка королівства становила 500 000 барелів. Це сталося після того, як у жовтні ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку на 2 млн барелів на день, розлютивши президента США Джо Байдена.

Однак ці скорочення не вплинули на ціни на нафту. Міжнародний стандарт нафти марки Brent піднявся до 87 доларів за барель і в останні дні коливався нижче 75 доларів за барель. Американська нафта опустилася нижче за 70 доларів.

Падіння цін на енергоносії також сприяло падінню інфляції у 20 європейських країнах, які використовують євро, до найнижчого рівня з моменту вторгнення росії до України.

Занадто високі ціни на нафту можуть сприяти інфляції, підриваючи купівельну спроможність споживачів та підштовхуючи центральні банки, такі як Федеральна резервна система США, до подальшого підвищення процентних ставок.

Скорочення надійшло за різким попередженням бін Салмана спекулянтам, які роблять ставку на зниження цін на нафту. Саудівська Аравія потребує стабільно високих доходів від нафти для фінансування амбітних проектів розвитку, спрямованих на диверсифікацію економіки країни від нафти.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, королівству необхідно 80-90 доларів за барель для виконання своїх зобов'язань щодо витрат, які включають запланований проект футуристичного міста в пустелі під назвою Неом вартістю 500 мільярдів доларів.