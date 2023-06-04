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Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные страны ОПЕК+ продолжит предыдущие сокращения до 2024 года

Киев • УНН

 • 381404 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Саудовская Аравия сократит объемы поставок нефти в мировую экономику, сделав односторонний шаг после двух предыдущих сокращений поставок основными нефтедобывающими странами. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные страны ОПЕК+ продолжит предыдущие сокращения до 2024 года

Детали

Объявление Саудовской Аравии о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки, которое начнется в июле, что произошло после встречи альянса в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Другие производители ОПЕК+ договорились продолжить ранее введенное сокращение добычи до конца 2024 года.

"Это великий день для нас, потому что качество сделки беспрецедентно", — заявил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман, добавив, что новые производственные цели "гораздо более прозрачны и гораздо более справедливы".

На вопрос о том, как долго может продолжаться сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии, бин Салман сказал: "Почему вы отказываете мне в праве держать людей в напряжении? Это привилегия".

Дополнение

Саудовская Аравия, доминирующий производитель в нефтяном картеле ОПЕК, была одним из нескольких членов, которые согласились на неожиданное сокращение добычи на 1,16 млн баррелей в сутки в апреле. Доля королевства составляла 500 000 баррелей. Это произошло после того, как в октябре ОПЕК+ объявила о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день, разозлив президента США Джо Байдена.

Однако эти сокращения не повлияли на цены на нефть. Международный стандарт нефти марки Brent поднялся до 87 долларов за баррель и в последние дни колебался ниже 75 долларов за баррель. Американская нефть опустилась ниже 70 долларов.

Падение цен на энергоносители также способствовало падению инфляции в 20 европейских странах, использующих евро, до самого низкого уровня с момента вторжения россии в Украину.

Слишком высокие цены на нефть могут способствовать инфляции, подрывая покупательную способность потребителей и подталкивая центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, к дальнейшему повышению процентных ставок.

Сокращение последовало за резким предупреждением бин Салмана спекулянтам, делающим ставку на снижение цен на нефть. Саудовская Аравия нуждается в стабильно высоких доходах от нефти для финансирования амбициозных проектов развития, направленных на диверсификацию экономики страны от нефти.

По оценкам Международного валютного фонда, королевству необходимо 80-90 долларов за баррель для выполнения своих обязательств по расходам, которые включают запланированный проект футуристического города в пустыне под названием Неом стоимостью 500 миллиардов долларов.

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