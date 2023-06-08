Президент Ирана на следующей неделе посетит три страны Латинской Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Ирана Эбрагим Раиси посетит Кубу, Никарагуа и Венесуэлу на следующей неделе, сообщило государственное информационное агентство Ирана IRNA, добавив, что предстоящий тур был вызван приглашениями от президентов каждой из латиноамериканских стран, сообщает УНН.
Детали
Агентство IRNA сообщило, что во время визита Раиси между Ираном и тремя странами будут подписаны документы о расширении двустороннего сотрудничества, в которых будут затронуты экономические, политические и научные вопросы, но без дальнейших подробностей.
Агентство сообщило, что Раиси покинет Тегеран 11 июня.
Тур по трем странам позволит Раиси встретиться лицом к лицу с тремя региональными союзниками, каждый из которых возглавляет левые правительства, обвиненные критиками в нарушении прав человека.
Иран и Венесуэла являются членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
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