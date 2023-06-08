Президент Ирана на следующей неделе посетит три страны Латинской Америки

Детали

Агентство IRNA сообщило, что во время визита Раиси между Ираном и тремя странами будут подписаны документы о расширении двустороннего сотрудничества, в которых будут затронуты экономические, политические и научные вопросы, но без дальнейших подробностей.

Агентство сообщило, что Раиси покинет Тегеран 11 июня.

Тур по трем странам позволит Раиси встретиться лицом к лицу с тремя региональными союзниками, каждый из которых возглавляет левые правительства, обвиненные критиками в нарушении прав человека.

Иран и Венесуэла являются членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

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