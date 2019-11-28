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Президент Грузії відклала візит до України: стала відома причина

Президент Грузії відклала візит до України: стала відома причина

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до України відкладено на 2020 рік по прохання української сторони. Про це повідомляє адміністрація президента Грузії, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".

Видання відзначає, що раніше поширилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Грузію.

"Візит президента України запланований не був. У листопаді поточного року планувався візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва, проте, у зв'язку з процесами в Україні, на прохання української сторони, візит відкладений на 2020 рік", - заявили в адміністрації президента Грузії.

Як повідомляв УНН, у вересні президенти України та Грузії домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.

Українські Національні Новини

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