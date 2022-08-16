Президент Франції Макрон обговорив українську війну з прем'єр-міністром Індії Моді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон обговорив у вівторок телефоном війну в Україні з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, і вони домовилися працювати разом, щоб спробувати покласти край конфлікту, заявив французький президент. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Раніше у вівторок Макрон також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Макрон наголосив на своєму занепокоєнні з приводу ризиків для ядерних об'єктів України внаслідок бойових дій з росією.