Президент Франції Макрон обговорив українську війну з прем'єр-міністром Індії Моді

Додамо

Раніше у вівторок Макрон також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Макрон наголосив на своєму занепокоєнні з приводу ризиків для ядерних об'єктів України внаслідок бойових дій з росією.