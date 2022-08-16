Президент Франции Макрон обсудил украинскую войну с премьер-министром Индии Моди
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил во вторник по телефону войну в Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и они договорились работать вместе, чтобы попытаться положить конец конфликту, заявил французский президент. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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Ранее во вторник Макрон также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого Макрон отметил свою обеспокоенность по поводу рисков для ядерных объектов Украины в результате боевых действий с россией.