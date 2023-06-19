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Президент Фінляндії: для стабільного майбутнього Європи потрібен справедливий мир в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на відкритті конференції з безпеки Kultaranta Talks заявив, що від результатів російсько-української війни залежатиме, як виглядатиме майбутній порядок безпеки в Європі. Він підкреслив, що лише справедливий мир в Україні може закласти основу для стабільного європейського майбутнього, передає УНН.

Президент Фінляндії: для стабільного майбутнього Європи потрібен справедливий мир в Україні

Цитата

"Лише стійкий і справедливий мир в Україні може закласти основу для майбутнього, в якому дотримуються норм міжнародного правосуддя, і де сильніші не вважають своїм привілеєм підкоряти слабших. Лише стійкий і справедливий мир в Україні може закласти основу для стабільного майбутнього в Європі", - заявив Нііністьо.

Деталі

За словами президента, попереду "звивистий і все ще частково затьмарений" шлях.

"У нещадному горнилі війни зараз кується майбутнє України та Європи. Фінляндія та західне співтовариство продовжують надавати рішучу підтримку Україні. Не лише тому, що Україна є суверенною державою, яка зазнала жорстокої та незаконної загарбницької війни. Але також тому, що результат війни має прямий вплив на те, як виглядатиме майбутній порядок безпеки в Європі та на те, якою буде наша позиція у світі", - наголосив він.

Нііністьо також зазначив, що на сьогодні глобальний світовий порядок "також набуває нової форми", а повномасштабне вторгнення рф "посилило напругу" світовій арені. Він додав, що росія намагається підбурювати проти Заходу країни поза західним табором. Президент нагадав, що 19 країн виявили зацікавленість у приєднанні до групи БРІКС.

"Також виникла група країн, які наче сидять на паркані, деякі з них великі та впливові. Але між тими, хто сидить на паркані, є відмінності: в одних ноги звисають з українського боку паркану, а в інших – з російського. З обома групами ми повинні прагнути вести діалог та покращувати взаєморозуміння", - констатував очільник Фінляндії.

Водночас він зауважив, що 141 країна засудила дії рф у Генасамблеї ООН, і тих. хто досі голосує за країну-агресора "можна порахувати на пальцях однієї руки".

Нагадаємо

Учасники саміту країн Північної Європи, серед яких Фінляндія, у травні опрацювали спільну заяву в якій зокрема, йдеться про підтримку української "Формули миру".

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