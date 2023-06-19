Президент Фінляндії: для стабільного майбутнього Європи потрібен справедливий мир в Україні

КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на відкритті конференції з безпеки Kultaranta Talks заявив, що від результатів російсько-української війни залежатиме, як виглядатиме майбутній порядок безпеки в Європі. Він підкреслив, що лише справедливий мир в Україні може закласти основу для стабільного європейського майбутнього, передає УНН.