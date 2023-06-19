Президент Финляндии: для стабильного будущего Европы нужен справедливый мир в Украине

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"Только устойчивый и справедливый мир в Украине может заложить основу для будущего, в котором соблюдаются нормы международного правосудия, и где более сильные не считают своей привилегией подчинять слабых. Только устойчивый и справедливый мир в Украине может заложить основу для стабильного будущего в Европе", - заявил Ниинистьо.

Детали

По словам президента, впереди "извилистый и все еще частично омраченный" путь.

"В беспощадном горниле войны сейчас куется будущее Украины и Европы. Финляндия и западное сообщество продолжают оказывать решительную поддержку Украине. Не только потому, что Украина является суверенным государством, которое подверглось жестокой и незаконной захватнической войне. Но также потому, что результат войны имеет прямое влияние на то, как будет выглядеть будущий порядок безопасности в Европе и на то, какой будет наша позиция в мире", - подчеркнул он.

Ниинистьо также отметил, что сегодня глобальный мировой порядок "также приобретает новую форму", а полномасштабное вторжение рф "усилило напряжение" на мировой арене. Он добавил, что россия пытается подстрекать против Запада страны вне западного лагеря. Президент напомнил, что 19 стран проявили заинтересованность в присоединении к группе БРИКС.

"Также возникла группа стран, которые как будто сидят на заборе, некоторые из них большие и влиятельные. Но между теми, кто сидит на заборе, есть различия: у одних ноги свисают с украинской стороны забора, а у других – с российской. С обеими группами мы должны стремиться вести диалог и улучшать взаимопонимание", - констатировал глава Финляндии.

В то же время он отметил, что 141 страна осудила действия рф в Генассамблее ООН, и тех, кто до сих пор голосует за страну-агрессора "можно сосчитать на пальцах одной руки".

Напомним

Участники саммита стран Северной Европы, среди которых Финляндия, в мае разработали совместное заявление в котором в частности, говорится о поддержке украинской "Формулы мира".