Президент Финляндии: для стабильного будущего Европы нужен справедливый мир в Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 31048 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 67965 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 72161 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 188441 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 101975 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 103632 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 305080 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80581 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131592 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169777 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.5м/с
59%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 230038 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 124399 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 79410 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 59602 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 24246 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 188541 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 230998 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 305158 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 313529 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 363036 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 24900 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 60269 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 80072 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 125037 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 69664 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Президент Финляндии: для стабильного будущего Европы нужен справедливый мир в Украине

Киев • УНН

 • 2576479 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинистьо на открытии конференции по безопасности Kultaranta Talks заявил, что от результатов российско-украинской войны будет зависеть, как будет выглядеть будущий порядок безопасности в Европе. Он подчеркнул, что только справедливый мир в Украине может заложить основу для стабильного европейского будущего, передает УНН.

Президент Финляндии: для стабильного будущего Европы нужен справедливый мир в Украине

Цитата

"Только устойчивый и справедливый мир в Украине может заложить основу для будущего, в котором соблюдаются нормы международного правосудия, и где более сильные не считают своей привилегией подчинять слабых. Только устойчивый и справедливый мир в Украине может заложить основу для стабильного будущего в Европе", - заявил Ниинистьо.

Детали

По словам президента, впереди "извилистый и все еще частично омраченный" путь.

"В беспощадном горниле войны сейчас куется будущее Украины и Европы. Финляндия и западное сообщество продолжают оказывать решительную поддержку Украине. Не только потому, что Украина является суверенным государством, которое подверглось жестокой и незаконной захватнической войне. Но также потому, что результат войны имеет прямое влияние на то, как будет выглядеть будущий порядок безопасности в Европе и на то, какой будет наша позиция в мире", - подчеркнул он.

Ниинистьо также отметил, что сегодня глобальный мировой порядок "также приобретает новую форму", а полномасштабное вторжение рф "усилило напряжение" на мировой арене. Он добавил, что россия пытается подстрекать против Запада страны вне западного лагеря. Президент напомнил, что 19 стран проявили заинтересованность в присоединении к группе БРИКС.

"Также возникла группа стран, которые как будто сидят на заборе, некоторые из них большие и влиятельные. Но между теми, кто сидит на заборе, есть различия: у одних ноги свисают с украинской стороны забора, а у других – с российской. С обеими группами мы должны стремиться вести диалог и улучшать взаимопонимание", - констатировал глава Финляндии.

В то же время он отметил, что 141 страна осудила действия рф в Генассамблее ООН, и тех, кто до сих пор голосует за страну-агрессора "можно сосчитать на пальцах одной руки".

Напомним

Участники саммита стран Северной Европы, среди которых Финляндия, в мае разработали совместное заявление в котором в частности, говорится о поддержке украинской "Формулы мира".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33