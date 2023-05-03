Учасники саміту країн Північної Європи підтримали українську формулу миру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Учасники саміту країн Північної Європи опрацювали спільну заяву в якій зокрема, йдеться про підтримку української формули миру. Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час спільної прес-конференція з Президентом Володимиром Зеленським та учасниками саміту країн Північної Європи, передає кореспондент УНН.
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«Ми мали відкриту, відверту дискусію. Ми опрацювали спільну заяву, яка буде озвучена. Ми спільно висловилися на підтримку України, зокрема української ініціативи за мир, формули миру. Це абсолютно необхідно для всіх», - сказав Нііністьо.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що він ретельно обговорив з Президентом Франції Емманюелем Макроном українську формулу миру.