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Учасники саміту країн Північної Європи підтримали українську формулу миру

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Учасники саміту країн Північної Європи опрацювали спільну заяву в якій зокрема, йдеться про підтримку української формули миру. Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час спільної прес-конференція з Президентом Володимиром Зеленським та учасниками саміту країн Північної Європи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми мали відкриту, відверту дискусію. Ми опрацювали спільну заяву, яка буде озвучена. Ми спільно висловилися на підтримку України, зокрема української ініціативи за мир, формули миру. Це абсолютно необхідно для всіх», - сказав Нііністьо.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський сказав про те, що він ретельно обговорив з Президентом Франції Емманюелем Макроном українську формулу миру.

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