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Участники саммита стран Северной Европы поддержали украинскую формулу мира

Участники саммита стран Северной Европы поддержали украинскую формулу мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Участники саммита стран Северной Европы разработали совместное заявление в котором в частности, говорится о поддержке украинской формулы мира. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистьо во время совместной пресс-конференция с Президентом Владимиром Зеленским и участниками саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы имели открытую, откровенную дискуссию. Мы проработали совместное заявление, которое будет озвучено. Мы совместно высказались в поддержку Украины, в частности украинской инициативы за мир, формулы мира. Это абсолютно необходимо для всех», - сказал Ниинистьо.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что он тщательно обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном украинскую формулу мира.

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