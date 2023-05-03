Участники саммита стран Северной Европы поддержали украинскую формулу мира

Цитата

«Мы имели открытую, откровенную дискуссию. Мы проработали совместное заявление, которое будет озвучено. Мы совместно высказались в поддержку Украины, в частности украинской инициативы за мир, формулы мира. Это абсолютно необходимо для всех», - сказал Ниинистьо.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что он тщательно обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном украинскую формулу мира.