Президент ФБУ назвав біатлоністку, яка пропустить ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив про рішення не брати на майбутній чемпіонат світу з біатлону Дар'ю Блашко, повідомляє УНН з посиланням на biathlon.com.ua.
За словами Бринзака, Блашко поїде додому на обслідування та задля відновлення. Функціонер зізнався, що Блашко має різке падіння функціонального стану в січні.
"Треба розібратися в причинах такого різкого падіння функціональних можливостей після Нового року і неготовність боротися на рівні Кубка світу. Тому, швидше за все, вона (Блашко – ред.) не поїде і в Арбер""Дарія Блашко не буде відбиратися на чемпіонат світу. Зараз вона поїде додому, пройде там обстеження, відновиться. Тому що треба розібратися в причинах такого різкого падіння функціональних можливостей після Нового року і неготовність боротися на рівні Кубка світу. Тому, швидше за все, вона не поїде і в Арбер", - розповів Бринзак.
Додамо, що світова першість стартуватиме в італійському Антхольці з 13 лютого.