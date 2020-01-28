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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Президент ФБУ назвал биатлонистку, которая пропустит ЧМ

Киев • УНН

 • 11486 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил о решении не принимать на предстоящий чемпионат мира по биатлону Дарью Блашко, сообщает УНН со ссылкой на biathlon.com.ua.

Президент ФБУ назвал биатлонистку, которая пропустит ЧМ

По словам Бринзака, Блашко поедет домой на обследование и для восстановления. Функционер признался, что у Блашко резкое падение функционального состояния в январе.

"Надо разобраться в причинах такого резкого падения функциональных возможностей после Нового года и неготовность бороться на уровне Кубка мира. Поэтому, скорее всего, она (Блашко - ред.) Не поедет и в Арбер" "Дария Блашко не будет отбираться на чемпионат мира. сейчас она поедет домой, пройдет там обследование, восстановится. Потому что надо разобраться в причинах такого резкого падения функциональных возможностей после Нового года и неготовность бороться на уровне Кубка мира. Поэтому, скорее всего, она не поедет и в Арбер", - рассказал Брынзак .

Добавим, что мировое первенство стартует в итальянском Антхольце с 13 февраля.

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