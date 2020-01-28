Президент ФБУ назвал биатлонистку, которая пропустит ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил о решении не принимать на предстоящий чемпионат мира по биатлону Дарью Блашко, сообщает УНН со ссылкой на biathlon.com.ua.
По словам Бринзака, Блашко поедет домой на обследование и для восстановления. Функционер признался, что у Блашко резкое падение функционального состояния в январе.
"Надо разобраться в причинах такого резкого падения функциональных возможностей после Нового года и неготовность бороться на уровне Кубка мира. Поэтому, скорее всего, она (Блашко - ред.) Не поедет и в Арбер" "Дария Блашко не будет отбираться на чемпионат мира. сейчас она поедет домой, пройдет там обследование, восстановится. Потому что надо разобраться в причинах такого резкого падения функциональных возможностей после Нового года и неготовность бороться на уровне Кубка мира. Поэтому, скорее всего, она не поедет и в Арбер", - рассказал Брынзак .
Добавим, что мировое первенство стартует в итальянском Антхольце с 13 февраля.