Президент доручив МЗС втрутитися в ситуацію щодо перепоховання О.Олеся в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив українському МЗС втрутитися в ситуацію з перепохованням українського письменника Олександра Олеся у Чехії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії, а також зв'язатися з його родичами в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні", - написав він.
Як повідомляв УНН, в Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся.