Президент поручил МИД вмешаться в ситуацию перезахоронения А.Олеся в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД вмешаться в ситуацию с перезахоронением украинского писателя Александра Олеся в Чехии. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию захоронения известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине", - написал он.
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки известного украинского писателя Александра Олеся.