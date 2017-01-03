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Президент поручил МИД вмешаться в ситуацию перезахоронения А.Олеся в Чехии

Президент поручил МИД вмешаться в ситуацию перезахоронения А.Олеся в Чехии

Киев • УНН

 • 6993 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД вмешаться в ситуацию с перезахоронением украинского писателя Александра Олеся в Чехии. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Президент поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию захоронения известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине", - написал он.

Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки известного украинского писателя Александра Олеся.

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