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Президент: до кібератак на сайти українських відомств причетні спецслужби Росії

Президент: до кібератак на сайти українських відомств причетні спецслужби Росії

Київ • УНН

 • 6354 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Розслідування низки інцидентів кібератак на сайти українських відомств вказує на пряму або опередковану причетність до них спецслужб Росії. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради Національної безпеки і оборони, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Президент наголосив, що розслідування низки інцидентів (щодо кібератак — ред.) вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв’язала кібервійну проти нашої держави”, — йдеться у повідомленні.

П.Порошенко також відзначив, що подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн. Зокрема, за його словами, з такою ж проблемою зіткнулися Сполучені Штати, голова німецької розвідки заявляла про плани російських хакерів вплинути на результати виборів в Німеччині, шведські спецслужби публічно визнали Росію головним джерелом кібератак на цю скандинавську країну.

“Ми маємо справу з глобальним безпековим викликом, який Росія кидає всій євроатлантичній спільноті”, — сказав Президент.

Президент також нагадав, що наприкінці 2015 — початку 2016 року здійснено кібератаки на об’єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту “Бориспіль”.

Президент нагадав про затримання групи озброєних осіб у районі Запорізької АЕС, здійснення диверсійних актів на наземному магістральному газопроводі високого тиску “Богородчани — Долина” в Івано-Франківській області та “Уренгой — Помари — Ужгород” у Полтавській області. Крім того, мали місце цілеспрямовані дії терористичних угрупувань щодо порушення функціонування та знищення об’єктів промисловості, транспортної інфраструктури, об’єктів електро-, газо- та водопостачання, в першу чергу це було сконцентровано в Донецькій та Луганській областях.

“На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація”, — наголосив П.Порошенко та додав, що важливо обмінюватися досвідом з країнами-партнерами.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко повідомив, що за два місяці на українські відомства та інформаційні ресурси здійснили близько 6,5 тис. кібератак.

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