Президент: к кибератакам на сайты украинских ведомств причастны спецслужбы России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Расследование ряда инцидентов кибератак на сайты украинских ведомств указывает на прямую или опосредованную причастность к ним спецслужб России. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов (по кибератакам - ред.) указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против нашего государства", - говорится в сообщении.
П.Порошенко также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран. В частности, по его словам, с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты, глава немецкой разведки заявляла о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.
"Мы имеем дело с глобальным вызовам, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Президент.
Президент также напомнил, что в конце 2015 - начале 2016 года осуществили кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта "Борисполь".
Президент напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны - Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой - Помары - Ужгород" в Полтавской области. Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок с целью нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.
"На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул П.Порошенко и добавил, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.
Как сообщал УНН, П.Порошенко сообщил, что за два месяца на украинские ведомства и информационные ресурсы совершили около 6,5 тыс. кибератак.