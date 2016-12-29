Президент: к кибератакам на сайты украинских ведомств причастны спецслужбы России

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Расследование ряда инцидентов кибератак на сайты украинских ведомств указывает на прямую или опосредованную причастность к ним спецслужб России. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.