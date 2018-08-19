Президент Афганістану запропонував "Талібану" нове перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані анонсував режим припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан". Перемир'я має набути чинності 20 серпня, якщо таліби погодяться дотримуватися його, передає УНН з посиланням на DW.
А.Гані пропонує запровадити режим припинення вогню на три місяці - до святкування дня народження пророка Мухамеда, який в Афганістані відзначають 21 листопада.
Відповіді від "Талібану" на мирну пропозицію Гані поки не було.
Така пропозиція пролунала після запеклих боїв за місто Газні, яке таліби атакували 10 серпня. Урядові сили Афганістану повідомили, що повернули під свій контроль більшу частину міста на сході Афганістану 14 серпня. В Офісі ООН з координації гуманітарних питань повідомили, що з початку боїв за місто Газні загинули або отримали поранення від 110 до 150 цивільних.
Нагадаємо, 7 червня президент Афганістану оголосив про введення одностороннього перемир’я з “Талібан” з нагоди закінчення Рамадана і свята Ід аль-Фітр. Воно мало продовжитися з 12 по 19 червня. У відповідь таліби погодилися на триденне припинення вогню, яке почалося 15 червня.