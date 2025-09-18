Презентацію книги "Голоси BLM" у Львові скасували через хвилю расистських погроз - видавництво

Видавництво "Човен" повідомило про скасування презентації книги Оксани Брюховецької "Голоси BLM" після численних погроз на адресу авторки, видавців та американського журналіста Террелла Старра, який мав взяти участь у події. Про це "Човен" повідомляє у Facebook, пише УНН.

Деталі

У заяві видавництва зазначається, що напередодні заходу в соцмережах з’явилася велика кількість образливих і відверто расистських коментарів. Основним приводом для нападок стала трагедія, коли у США темношкірий чоловік убив українку Ірину Заруцьку.

Оксана Брюховецька

Книга "Голоси BLM" (Black Lives Matter) напряму зачіпає тему темношкірої раси та утиски її в Америці.

Упродовж останніх днів ми отримували у соцмережах безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і видавництва щодо запланованої події. Серед коментаторів було чимало ботів, але й чимало реальних українців. Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка – йдеться в заяві видавництва.

Подію із вбивством українки у США, за словами видавців, свідомо використали для маніпуляцій, пов’язавши її з книгою, яка взагалі не має стосунку до трагедії.

Поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно такими є – вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри – наголошують у "Човні".

Погрози отримали й авторка, і темношкірий журналіст Террелл Старр, який уже кілька років працює в Україні та регулярно пише про спротив російській агресії для американських медіа.

Террелл Старр

Нам складно було пояснити Терреллу, який третій рік поспіль працює в Україні, чому так багато українців бажають йому "здох…ти", чому вони вважають, що він "твар…на", а не людина – зазначили у видавництві.

Книга "Голоси BLM" стала результатом багаторічної роботи авторки, яка ще з 2020 року збирала інтерв’ю у США під час протестів Black Lives Matter, що розгорнулися після вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда, після якого не лише Америкою, але і світом прокотилась хвиля протестів на захист афроамериканців. У липні 2025 року книжка вийшла друком в Україні.

В "Човні" наголошують, що відмова від презентації – це не перемога для противників книги:

"Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли. Насправді – ні! Програли усі ми. Бо історії героїв "Голосів" – це історії про боротьбу за гідність, за право бути собою. І в цьому ми дуже схожі з афроамериканцями, як би комусь не різала очі різниця в кольорі шкіри".

У видавництві також попереджають: подібні випадки можуть підірвати міжнародну репутацію України та зазначають, що якщо невдовзі у світових медіа знову можна буде прочитати що українці – нація ксенофобів, расистів, антисемітів, то варто пам’ятати: після кожної такої ситуації, як скасування презентації книги проти расизму, це буде складніше спростувати друзям і прихильникам України.

