Презентацію книги "Голоси BLM" у Львові скасували через хвилю расистських погроз - видавництво
Київ • УНН
Видавництво "Човен" скасувало презентацію книги Оксани Брюховецької "Голоси BLM" після хвилі погроз на адресу авторки, видавців та журналіста Террелла Старра. Причиною агресії стала трагедія в США, де темношкірий чоловік убив українку Ірину Заруцьку.
Видавництво "Човен" повідомило про скасування презентації книги Оксани Брюховецької "Голоси BLM" після численних погроз на адресу авторки, видавців та американського журналіста Террелла Старра, який мав взяти участь у події. Про це "Човен" повідомляє у Facebook, пише УНН.
Деталі
У заяві видавництва зазначається, що напередодні заходу в соцмережах з’явилася велика кількість образливих і відверто расистських коментарів. Основним приводом для нападок стала трагедія, коли у США темношкірий чоловік убив українку Ірину Заруцьку.
Книга "Голоси BLM" (Black Lives Matter) напряму зачіпає тему темношкірої раси та утиски її в Америці.
Упродовж останніх днів ми отримували у соцмережах безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і видавництва щодо запланованої події. Серед коментаторів було чимало ботів, але й чимало реальних українців. Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка
Подію із вбивством українки у США, за словами видавців, свідомо використали для маніпуляцій, пов’язавши її з книгою, яка взагалі не має стосунку до трагедії.
Поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно такими є – вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри
Погрози отримали й авторка, і темношкірий журналіст Террелл Старр, який уже кілька років працює в Україні та регулярно пише про спротив російській агресії для американських медіа.
Нам складно було пояснити Терреллу, який третій рік поспіль працює в Україні, чому так багато українців бажають йому "здох…ти", чому вони вважають, що він "твар…на", а не людина
Книга "Голоси BLM" стала результатом багаторічної роботи авторки, яка ще з 2020 року збирала інтерв’ю у США під час протестів Black Lives Matter, що розгорнулися після вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда, після якого не лише Америкою, але і світом прокотилась хвиля протестів на захист афроамериканців. У липні 2025 року книжка вийшла друком в Україні.
В "Човні" наголошують, що відмова від презентації – це не перемога для противників книги:
"Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли. Насправді – ні! Програли усі ми. Бо історії героїв "Голосів" – це історії про боротьбу за гідність, за право бути собою. І в цьому ми дуже схожі з афроамериканцями, як би комусь не різала очі різниця в кольорі шкіри".
У видавництві також попереджають: подібні випадки можуть підірвати міжнародну репутацію України та зазначають, що якщо невдовзі у світових медіа знову можна буде прочитати що українці – нація ксенофобів, расистів, антисемітів, то варто пам’ятати: після кожної такої ситуації, як скасування презентації книги проти расизму, це буде складніше спростувати друзям і прихильникам України.
Трагічна смерть українки у США: 23-річну Ірину Заруцьку вбили на вокзалі в Північній Кароліні26.08.25, 16:00 • 10833 перегляди