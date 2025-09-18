Презентация книги "Голоса BLM" во Львове отменена из-за волны расистских угроз - издательство

Издательство "Човен" сообщило об отмене презентации книги Оксаны Брюховецкой "Голоса BLM" после многочисленных угроз в адрес автора, издателей и американского журналиста Террелла Старра, который должен был принять участие в мероприятии. Об этом "Човен" сообщает в Facebook, пишет УНН.

Подробности

В заявлении издательства отмечается, что накануне мероприятия в соцсетях появилось большое количество оскорбительных и откровенно расистских комментариев. Основным поводом для нападок стала трагедия, когда в США темнокожий мужчина убил украинку Ирину Заруцкую.

Оксана Брюховецкая

Книга "Голоса BLM" (Black Lives Matter) напрямую затрагивает тему темнокожей расы и притеснения ее в Америке.

В течение последних дней мы получали в соцсетях множество грубых, расистских, ненавистнических комментариев и угроз в адрес автора и издательства относительно запланированного события. Среди комментаторов было немало ботов, но и немало реальных украинцев. Ни один из них не читал книги, не понимает контекста, о котором писала автор – говорится в заявлении издательства.

Событие с убийством украинки в США, по словам издателей, сознательно использовали для манипуляций, связав его с книгой, которая вообще не имеет отношения к трагедии.

Соединить книгу и произошедшую трагедию могли либо провокаторы, либо люди, которыми легко манипулировать. Либо же эти люди действительно таковы – они ненавидят других именно за их инаковость, в частности за цвет кожи – подчеркивают в "Човне".

Угрозы получили и автор, и темнокожий журналист Террелл Старр, который уже несколько лет работает в Украине и регулярно пишет о сопротивлении российской агрессии для американских медиа.

Террелл Старр

Нам сложно было объяснить Терреллу, который третий год подряд работает в Украине, почему так много украинцев желают ему "сдох…ть", почему они считают, что он "тварь…на", а не человек – отметили в издательстве.

Книга "Голоса BLM" стала результатом многолетней работы автора, которая еще с 2020 года собирала интервью в США во время протестов Black Lives Matter, развернувшихся после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда, после которого не только Америкой, но и миром прокатилась волна протестов в защиту афроамериканцев. В июле 2025 года книга вышла в свет в Украине.

В "Човне" подчеркивают, что отказ от презентации – это не победа для противников книги:

"Люди, которые добились отмены события, наверное, будут считать, что победили. На самом деле – нет! Проиграли все мы. Потому что истории героев "Голосов" – это истории о борьбе за достоинство, за право быть собой. И в этом мы очень похожи с афроамериканцами, как бы кому-то ни резала глаза разница в цвете кожи".

В издательстве также предупреждают: подобные случаи могут подорвать международную репутацию Украины и отмечают, что если вскоре в мировых медиа снова можно будет прочитать, что украинцы – нация ксенофобов, расистов, антисемитов, то стоит помнить: после каждой такой ситуации, как отмена презентации книги против расизма, это будет сложнее опровергнуть друзьям и сторонникам Украины.

Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине