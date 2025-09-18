$41.190.02
12:49
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Презентация книги "Голоса BLM" во Львове отменена из-за волны расистских угроз - издательство

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Издательство "Човен" отменило презентацию книги Оксаны Брюховецкой "Голоса BLM" после волны угроз в адрес автора, издателей и журналиста Террелла Старра. Причиной агрессии стала трагедия в США, где темнокожий мужчина убил украинку Ирину Заруцкую.

Презентация книги "Голоса BLM" во Львове отменена из-за волны расистских угроз - издательство

Издательство "Човен" сообщило об отмене презентации книги Оксаны Брюховецкой "Голоса BLM" после многочисленных угроз в адрес автора, издателей и американского журналиста Террелла Старра, который должен был принять участие в мероприятии. Об этом "Човен" сообщает в Facebook, пишет УНН.

Подробности

В заявлении издательства отмечается, что накануне мероприятия в соцсетях появилось большое количество оскорбительных и откровенно расистских комментариев. Основным поводом для нападок стала трагедия, когда в США темнокожий мужчина убил украинку Ирину Заруцкую.

Оксана Брюховецкая
Оксана Брюховецкая

Книга "Голоса BLM" (Black Lives Matter) напрямую затрагивает тему темнокожей расы и притеснения ее в Америке. 

В течение последних дней мы получали в соцсетях множество грубых, расистских, ненавистнических комментариев и угроз в адрес автора и издательства относительно запланированного события. Среди комментаторов было немало ботов, но и немало реальных украинцев. Ни один из них не читал книги, не понимает контекста, о котором писала автор

– говорится в заявлении издательства.

 Событие с убийством украинки в США, по словам издателей, сознательно использовали для манипуляций, связав его с книгой, которая вообще не имеет отношения к трагедии.

Соединить книгу и произошедшую трагедию могли либо провокаторы, либо люди, которыми легко манипулировать. Либо же эти люди действительно таковы – они ненавидят других именно за их инаковость, в частности за цвет кожи 

– подчеркивают в "Човне".

Угрозы получили и автор, и темнокожий журналист Террелл Старр, который уже несколько лет работает в Украине и регулярно пишет о сопротивлении российской агрессии для американских медиа.

Террелл Старр
Террелл Старр

Нам сложно было объяснить Терреллу, который третий год подряд работает в Украине, почему так много украинцев желают ему "сдох…ть", почему они считают, что он "тварь…на", а не человек

– отметили в издательстве.

Книга "Голоса BLM" стала результатом многолетней работы автора, которая еще с 2020 года собирала интервью в США во время протестов Black Lives Matter, развернувшихся после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда, после которого не только Америкой, но и миром прокатилась волна протестов в защиту афроамериканцев. В июле 2025 года книга вышла в свет в Украине.

В "Човне" подчеркивают, что отказ от презентации – это не победа для противников книги:

"Люди, которые добились отмены события, наверное, будут считать, что победили. На самом деле – нет! Проиграли все мы. Потому что истории героев "Голосов" – это истории о борьбе за достоинство, за право быть собой. И в этом мы очень похожи с афроамериканцами, как бы кому-то ни резала глаза разница в цвете кожи".

В издательстве также предупреждают: подобные случаи могут подорвать международную репутацию Украины и отмечают, что если вскоре в мировых медиа снова можно будет прочитать, что украинцы – нация ксенофобов, расистов, антисемитов, то стоит помнить: после каждой такой ситуации, как отмена презентации книги против расизма, это будет сложнее опровергнуть друзьям и сторонникам Украины.

Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине26.08.25, 16:00 • 10833 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКультураПроисшествия
Соединённые Штаты
Украина