Прес-конференція Януковича почалась з італійського фільму-розслідування про події на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Прес-конференція колишнього президента України Віктора Януковича почали з показу італійського фільму-розслідування події на Майдані у 2013-2014 роках. Про це повідомляє УНН.
Так, модератор прес-конференції на початку виступу Януковича попросив увімкнути фільм "Украина: скрытые истины".
Зазначимо, прес-конференція відбувається у Москві. Виступ президента-втікача почався із затримкою в півгодини.
Нагадаємо, посли Європейського Союзу 28 лютого ухвалили рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 12 його прибічників.