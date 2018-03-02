Пресс-конференция Януковича началась с итальянского фильма-расследования о событиях на Майдане

Так, модератор пресс-конференции в начале выступления Януковича попросил включить фильм "Украина: скрытые истины".

Отметим, пресс-конференция проходит в Москве. Выступление беглого президента началось с задержкой в ​​полчаса.

Напомним, послы Европейского Союз-28 февраля приняла решение о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 его сторонников.