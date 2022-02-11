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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Прем’єри від Вєрки Сердючки та Олега Винника: Михайло Поплавський анонсував ювілейну “Українську пісню року 2021”

Прем’єри від Вєрки Сердючки та Олега Винника: Михайло Поплавський анонсував ювілейну “Українську пісню року 2021”

Київ • УНН

 • 39561 перегляди

Національна музична премія відбудеться 16 лютого в Палаці “Україна”

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський анонсував ювілейну музичну премію “Українська пісня року”. Започаткований ним національний проєкт трансформувався, вдосконалювався та розширював кордони. У 2017 році співаючий ректор провів її у Варшаві, передає УНН.

Національна музична премія “Українська пісня року” — це спільний проєкт Михайла Поплавского та Олега Винника. Їхньою головною метою є популяризація української пісні й україномовних артистів: як легенд вітчизняної естради, так і молодих та перспективних виконавців. На головній сцені країни відзначать не лише співаків, але й поетів та композиторів. Нагороди вручать у номінаціях “Легенда української пісні”, “Гордість української пісні” і “Надія української пісні”.

Лауреатами премії стануть виконавці різних жанрів, стилів та поколінь. Єдина й незмінна умова — пісня повинна звучати українською мовою.

“Ми відзначимо кращих виконавців країни, які створюють унікальну українську музику, тих, кто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру та прославляє Україну у світі, хто своєю багаторічною творчістю з національними традиціями, етнікою, любов’ю до рідного краю і музики, став легендою і прикладом для багатьох поколінь. Українська пісня — це генетичний код нації, національна ідея і перспектива. Через українську пісню, українську мову ми прищеплюємо молоді любов до всього нашого, українського. Українська пісня згуртовує, підтримує дух народу. Нам сьогодні треба єднатися задля українського національного відродження. Українська пісня, неначе фенікс, розправляє крила у майбутнє і звучить голосно на весь світ, що ми є українці, ми є нація, ми є народ з власною тисячолітньою історією, культурою та традиціями!” — наголосив автор ідеї, генеральний продюсер, власник ТМ “Українська пісня року” Михайло Поплавський.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Режисером грандіозного шоу вкотре виступить зіркова випускниця КНУКіМ Катя Царик. Вона готує для глядачів високотехнологічний концерт з використанням новинок світового рівня, неординарні індивідуальні постановки кожного номера.

На сцену вийдуть топові українські артисти та молоді виконавці: Тіна Кароль, Потап, Настя Каменських, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Павло Зібров, гурти “АНТИТІЛА”, KAZKA, DZIDZIO Wellboy, Артем Пивоваров та інші. Особливим сюрпризом для глядачів стане виступ Вєрки Сердючки, яка вперше за 20 років випустила пісню українською мовою. Також дві прем’єри готує народний улюбленець Олег Винник.

Ведучими проєкту будуть дві зіркові пари — Тіна Кароль і Михайло Поплавський, Лілія Ребрик та Григорій Решетнік.

Нагадаємо, “Українська пісня року” є єдиною музичною телевізійною премією в Україні, яка відзначає саме україномовних артистів та авторів хітів.

“Я — дуже щаслива людина від того, що ми реалізуємо проєкт майбутнього, інвестуємо в українську пісню, розвиваємо її і показуємо, що це модно, сучасно, стильно. Ми ставимо високу планку й задаємо тренди в шоубізнесі”, — такими словами завершив пресконференцію ГАРАНТ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ Михайло Поплавський.

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