Премьеры от Верки Сердючки и Олега Винника: Михаил Поплавский анонсировал юбилейную “Украинскую песню года 2021”

ukru
15 марта, 19:03 • 101334 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131290 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117112 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111175 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101289 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98517 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85821 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119102 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125181 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126982 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 44748 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 37058 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 22426 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 25031 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 41564 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 119102 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119364 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257641 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287111 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223557 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103324 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125182 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110148 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127516 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129632 просмотра
Актуальное
Премьеры от Верки Сердючки и Олега Винника: Михаил Поплавский анонсировал юбилейную “Украинскую песню года 2021”

Премьеры от Верки Сердючки и Олега Винника: Михаил Поплавский анонсировал юбилейную “Украинскую песню года 2021”

Киев • УНН

 • 39561 просмотра

Национальная музыкальная премия состоится 16 февраля во Дворце “Украина”

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский анонсировал юбилейную музыкальную премию “Украинская песня года 2021 ”. Созданный им национальный проект трансформировался, совершенствовался и расширял границы. В 2017 году поющий ректор презентовал ее в Варшаве, передает УНН.

Национальная музыкальная премия “Украинская песня года” — это совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника. Их главная цель — популяризация украинской песни и украиноязычных артистов: как легенд отечественной эстрады, так и молодых и перспективных исполнителей. На главной сцене страны отметят не только певцов, но и поэтов, и композиторов. Награды вручат в номинациях “Легенда украинской песни”, “Гордость украинской песни” и “Надежда украинской песни”.
Лауреатами премии станут исполнители разных жанров, стилей и поколений. Единственное и неизменное условие — песня должна звучать на украинском языке.

“Мы отметим лучших исполнителей страны, создающих уникальную украинскую музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире, кто своим многолетним творчеством с национальными традициями, этникой, любовью к родному краю и музыке, стал легендой и примером для многих поколений. Украинская песня — это генетический код нации, национальная идея и перспектива. Через украинскую песню, украинский язык мы прививаем молодежи любовь ко всему нашему, украинскому. Украинская песня сплачивает, поддерживает дух народа. Нам сегодня нужно объединиться ради украинского национального возрождения. Украинская песня, как феникс, расправляет крылья в будущее и звучит громко на весь мир, что мы украинцы, мы нация, мы народ со своей тысячелетней историей, культурой и традициями!” — подчеркнул автор идеи, генеральный продюсер, владелец ТМ “Украинская песня года” Михаил Поплавский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Режиссером грандиозного шоу в очередной раз выступит звездная выпускница КНУКиИ Катя Царик. Она готовит для зрителей высокотехнологичный концерт с использованием новинок мирового уровня, неординарные индивидуальные постановки каждого номера.

На сцену выйдут топовые украинские артисты и молодые исполнители: Тина Кароль, Потап, Настя Каменских, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Павел Зибров, группы “АНТИТИЛА”, KAZKA, DZIDZIO, Wellboy, Артем Пивоваров и другие.
Особым сюрпризом для зрителей станет выступление Верки Сердючки, впервые за 20 лет выпустившей песню на украинском языке. Также две премьеры готовит народный любимец Олег Винник.

Ведущими проекта будут две звездные пары — Тина Кароль и Михаил Поплавский, Лилия Ребрик и Григорий Решетник.

Напомним, “Украинская песня года” является единственной музыкальной телевизионной премией в Украине, отмечающей именно украиноязычных артистов и авторов хитов.

“Я — очень счастливый человек от того, что мы реализуем проект будущего, инвестируем в украинскую песню, развиваем ее и показываем, что это модно, современно, стильно. Мы ставим высокую планку и задаем тренды в шоу-бизнесе”, — такими словами подытожил пресс-конференцию ГАРАНТ УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ Михаил Поплавский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы