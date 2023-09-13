Прем'єр Румунії прокоментував знайдені уламки дронів: "На нас ніхто не нападає"

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«Нічого не вийшло з-під контролю. По-друге, це було швидке реагування на звернення громадян, які проживають на цій території. Небезпеки немає, але це нормально, щоб держава вживала певних заходів”, - заявив прем'єр.

За його словами, ситуацію добре проаналізують, і швидко вживуть заходів в районах знаходження уламків.

“Це все випадковість, були якісь залишки безпілотників, які перетинали Дунай, ми не говоримо про напад на Румунію. По всій області оголошено Ro-Alert(попередження про повітряну загрозу- ред.), телефони працюють, вони мають широке покриття. На нас ніхто не нападає, люди добрі. Давайте заспокоїмо населення, бо ми всі сходимо з розуму”, - додав Чолаку.

За його словами, з безпілотника, який був збитий українською ППО, вискочили уламки.

“Там не було вибухівки, там не було нічого, що могло б зашкодити громадянам”, - вказав прем'єр.

Марчел Чолаку також запевнив, що ситуація в прикордонній зоні з Україною, знаходиться під контролем.

Він сказав, що укриття, встановлені в цьому районі, не дуже привабливі, але це "швидке втручання, тому що люди не відчували себе в безпеці".

Нагадаємо

У Румунії знайшли нові уламки, схожі на безпілотника. Частини БПЛА виявлені 13 вересня в повіті Тулча.

Мешканці румунських сіл, що межують з Одеською областю, отримали повідомлення про небезпеку під час нічної атаки російських дронів по півдню України.