Прем'єр Румунії прокоментував знайдені уламки дронів: "На нас ніхто не нападає"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку, коментуючи знайдені на території держави уламки, ймовірно, дронів, закликав заспокоїти населення. Він підкреслив, що Румунія не зазнає нападу, що немає ніякої небезпеки. Про це повідомляє Digi 24, пише УНН.
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«Нічого не вийшло з-під контролю. По-друге, це було швидке реагування на звернення громадян, які проживають на цій території. Небезпеки немає, але це нормально, щоб держава вживала певних заходів”, - заявив прем'єр.
За його словами, ситуацію добре проаналізують, і швидко вживуть заходів в районах знаходження уламків.
“Це все випадковість, були якісь залишки безпілотників, які перетинали Дунай, ми не говоримо про напад на Румунію. По всій області оголошено Ro-Alert(попередження про повітряну загрозу- ред.), телефони працюють, вони мають широке покриття. На нас ніхто не нападає, люди добрі. Давайте заспокоїмо населення, бо ми всі сходимо з розуму”, - додав Чолаку.
За його словами, з безпілотника, який був збитий українською ППО, вискочили уламки.
“Там не було вибухівки, там не було нічого, що могло б зашкодити громадянам”, - вказав прем'єр.
Марчел Чолаку також запевнив, що ситуація в прикордонній зоні з Україною, знаходиться під контролем.
Він сказав, що укриття, встановлені в цьому районі, не дуже привабливі, але це "швидке втручання, тому що люди не відчували себе в безпеці".
Нагадаємо
У Румунії знайшли нові уламки, схожі на безпілотника. Частини БПЛА виявлені 13 вересня в повіті Тулча.
Мешканці румунських сіл, що межують з Одеською областю, отримали повідомлення про небезпеку під час нічної атаки російських дронів по півдню України.