Премьер Румынии прокомментировал найденные обломки дронов: "На нас никто не нападает"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Премьер-министр Марчел Чолаку, комментируя найденные на территории государства обломки, вероятно, дронов, призвал успокоить население. Он подчеркнул, что Румыния не подвергнется нападению, что нет никакой опасности. Об этом сообщает Digi 24, пишет УНН.
Цитата
«Ничего не вышло из-под контроля. Во-вторых, это было быстрое реагирование на обращения граждан, проживающих на этой территории. Опасности нет, но это нормально, чтобы государство принимало определенные меры”, - заявил премьер.
По его словам, ситуацию хорошо проанализируют, и быстро примут меры в районах нахождения обломков.
“Это все случайность, были какие-то остатки беспилотников, которые пересекали Дунай, мы не говорим о нападении на Румынию. По всей области объявлено Ro-Alert (предупреждение о воздушной угрозе - ред.), телефоны работают, они имеют широкое покрытие. На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума”, - добавил Чолаку.
По его словам, из беспилотника, который был сбит украинской ПВО, отскочили обломки.
“Там не было взрывчатки, там не было ничего, что могло бы навредить гражданам”, - указал премьер.
Марчел Чолаку также заверил, что ситуация в приграничной зоне с Украиной, находится под контролем.
Он сказал, что укрытия, установленные в этом районе, не очень привлекательны, но это "быстрое вмешательство, потому что люди не чувствовали себя в безопасности".
Напомним
В Румынии нашли новые обломки, похожие на беспилотника. Части БПЛА обнаружены 13 сентября в уезде Тулча.
Жители румынских сел, граничащих с Одесской областью, получили сообщение об опасности во время ночной атаки российских дронов по югу Украины.