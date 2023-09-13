Премьер Румынии прокомментировал найденные обломки дронов: "На нас никто не нападает"

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«Ничего не вышло из-под контроля. Во-вторых, это было быстрое реагирование на обращения граждан, проживающих на этой территории. Опасности нет, но это нормально, чтобы государство принимало определенные меры”, - заявил премьер.

По его словам, ситуацию хорошо проанализируют, и быстро примут меры в районах нахождения обломков.

“Это все случайность, были какие-то остатки беспилотников, которые пересекали Дунай, мы не говорим о нападении на Румынию. По всей области объявлено Ro-Alert (предупреждение о воздушной угрозе - ред.), телефоны работают, они имеют широкое покрытие. На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума”, - добавил Чолаку.

По его словам, из беспилотника, который был сбит украинской ПВО, отскочили обломки.

“Там не было взрывчатки, там не было ничего, что могло бы навредить гражданам”, - указал премьер.

Марчел Чолаку также заверил, что ситуация в приграничной зоне с Украиной, находится под контролем.

Он сказал, что укрытия, установленные в этом районе, не очень привлекательны, но это "быстрое вмешательство, потому что люди не чувствовали себя в безопасности".

Напомним

В Румынии нашли новые обломки, похожие на беспилотника. Части БПЛА обнаружены 13 сентября в уезде Тулча.

Жители румынских сел, граничащих с Одесской областью, получили сообщение об опасности во время ночной атаки российских дронов по югу Украины.