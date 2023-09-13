У Румунії жителі сіл, що межують з Одеською областю, отримали повідомлення про небезпеку під час атаки рф

Повідомляється, що в середу влада випустила повідомлення RO-Alert для населених пунктів округу Тулча, оголосивши, що існує ймовірність падіння деяких об'єктів з повітряного простору. У повідомленні міститься заклик до людей зберігати спокій і сховатися.

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"Існує ймовірність падіння деяких об'єктів з повітряного простору. Зберігати спокій! Укривайтеся в підвалах або сховищах цивільної оборони. За відсутності укриття залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін", - йдеться в повідомленні, направленому населенню.

Повідомляється, що орієнтовна тривалість заходу - 90 хвилин.

Зазначається, що повідомлення було надіслано населенню 8 населених пунктів: Лункавіца, Грінду, Ісакча, Чеаталкіой, Кілія, Сомова, Пардіна і Векерень.

Доповнення

У Румунії знайшли нові уламки, схожі на безпілотника. Частини БПЛА виявлено 13 вересня в повіті Тулча.

У Румунії розпочалося будівництво двох укриттів для мешканців громади Чаталкіой на березі Дунаю через загрозу обстрілів з боку росії, яка останніми тижнями активно бомбить українські порти.