В Румынии жители сел, граничащих с Одесской областью, получили сообщение об опасности во время атаки рф

Сообщается, что в среду власти выпустили сообщение RO-Alert для населенных пунктов округа Тулча, объявив, что существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. В сообщении содержится призыв к людям сохранять спокойствие и укрыться.

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"Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома, вдали от окон и наружных стен", - говорится в сообщении, направленном населению.

Сообщается, что ориентировочная продолжительность мероприятия - 90 минут.

Отмечается, что сообщение было направлено населению 8 населенных пунктов: Лункавица, Гринду, Исакча, Чеаталкиой, Килия, Сомова, Пардина и Вэкэрень.

Дополнение

В Румынии нашли новые обломки, похожие на беспилотника. Части БПЛА обнаружены 13 сентября в уезде Тулча.

В Румынии началось строительство двух укрытий для жителей общины Чаталкиой на берегу Дуная из-за угрозы обстрелов со стороны россии, которая последние недели активно бомбит украинские порты.