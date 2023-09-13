В Румынии жители сел, граничащих с Одесской областью, получили сообщение об опасности во время атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Жители румынских сел, граничащих с Одесской областью, получили сообщения об опасности во время ночной атаки российских дронов по югу Украине. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.
Сообщается, что в среду власти выпустили сообщение RO-Alert для населенных пунктов округа Тулча, объявив, что существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. В сообщении содержится призыв к людям сохранять спокойствие и укрыться.
Цитата
"Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома, вдали от окон и наружных стен", - говорится в сообщении, направленном населению.
Сообщается, что ориентировочная продолжительность мероприятия - 90 минут.
Отмечается, что сообщение было направлено населению 8 населенных пунктов: Лункавица, Гринду, Исакча, Чеаталкиой, Килия, Сомова, Пардина и Вэкэрень.
Дополнение
В Румынии нашли новые обломки, похожие на беспилотника. Части БПЛА обнаружены 13 сентября в уезде Тулча.
В Румынии началось строительство двух укрытий для жителей общины Чаталкиой на берегу Дуная из-за угрозы обстрелов со стороны россии, которая последние недели активно бомбит украинские порты.