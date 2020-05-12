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Прем’єр розповів, за яких умов Україна може повернутися до жорсткого карантину

Київ • УНН

 • 20152 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Повернення України до жорсткого карантину не виключене, але наразі в пріоритеті адаптивний підхід, яким обмежувальні заходи посилюються в тих областях чи населених пунктах, де є спалах. Про це та про те, за яких умов знову може бути посилений карантин по всій країні, розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у програмі на телеканалі 1+1, передає кореспондент УНН.

Прем’єр розповів, за яких умов Україна може повернутися до жорсткого карантину

Він пояснив, що вихід з карантину розбитий на етапи для того, аби бачити ситуацію і ставити в пріоритет здоров’я людей. Всього етапів 5. Вчора, 11 травня, Україна почала перший етап послаблення карантину.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе повернення до жорсткішого карантину, Шмигаль сказав: "Може бути всяке. Ми не передбачаємо, що ми аж так будемо відкочуватися, щоб знову робити локдаун цілої крани (спеціальний протокол, що застосовується для захисту людей від різного роду загроз, але обмежує їх пересування певною зоною – ред.). Ми говоримо про адаптивний карантин".

"Тобто, якщо ми бачимо локально захворювання в тій чи іншій області, в тому чи іншому місті – ми вводимо карантин локально, там де виникають спалахи. Для того, щоби ціла країна попала знову у локдаун, треба хоча б у половині областей мати зростання колосальне, пік, треба мати перезавантаженість медицини прогнозовану… так буде жити весь світ до тих пір, поки не знайде вакцину, поки не знайде ліки", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, Шмигаль прояснив, що буде з карантином після 22 травня.

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