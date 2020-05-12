Премьер рассказал, при каких условиях Украина может вернуться к жесткому карантину

Он пояснил, что выход из карантина разбит на этапы для того, чтобы видеть ситуацию и ставить в приоритет здоровье людей. Всего этапов 5. Вчера, 11 мая, Украина начала первый этап ослабления карантина.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли возвращение к более жесткому карантину, Шмыгаль сказал: "Может быть всякое. Мы не предполагаем, что мы настолько будем откатываться, чтобы снова делать локдаун целой краны (специальный протокол, который применяется для защиты людей от разного рода угроз, но ограничивает их передвижение определенной зоной - ред.). Мы говорим об адаптивном карантине".

"То есть, если мы видим локально заболевания в той или иной области, в том или ином городе - мы вводим карантин локально, там где возникают вспышки. Для того, чтобы целая страна попала опять в локдаун, надо хотя бы в половине областей иметь рост колоссальный, пик, надо иметь перезагруженность медицины прогнозируемую... так будет жить весь мир до тех пор, пока не найдет вакцину, пока не найдет лекарство", - добавил глава правительства.

Напомним, Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая.